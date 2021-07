Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Rafał Melnyk, śmigłowiec znajduje się w wodzie. Obecnie trwa akcja przeszukiwania maszyny przez płetwonurków.

- Helikopterem podróżowały nim trzy osoby, zostały podjęte z wody i żyją - podał Melnyk. Zawiadomienie o wypadku wpłynęło o godz. 9.34. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajkach opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie z akcji ratunkowej:

Według Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie jedna z trzech osób o własnych siłach wydostała się z maszyny, dwie zostały wydobyte przez służby ratunkowe. Jedna osoba jest reanimowana.

"Jedna osoba zabrana karetką do szpitala, po drugą leci śmigłowiec LPR, stan trzeciej nieokreślony, ale była przytomna. To bilans upadku śmigłowca do jeziora Tałty w Mikołajkach. Maszyna jest na głębokości ok. 13 metrów, właśnie schodzą do niej płetwonurkowie" - napisał z kolei na Twitterze trójmiejski reporter Radia ZET Maciej Bąk.

RadioZET.pl/PAP/Twitter