Milion uchodźców z Ukrainy w Polsce. Rząd szykuje plan wsparcia

Milion uchodźców do tej pory dotarło do Polski z Ukrainy - podała w niedzielę wieczorem Straż Graniczna. Polska jest krajem, który przyjął najwięcej osób z Ukrainy po rozpoczęciu przez Rosję inwazji 24 lutego.

Od 11 dni trwa wojna w Ukrainie. Większość uchodźców po wybuchu konfliktu wybrała kierunek granicy z Polską. "Dzisiaj (w niedzielę - przyp. red.) o godz. 20.00 liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski, przekroczyła milion. To milion ludzkich tragedii, milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę" - podała na Twitterze Straż Graniczna.

Najwięcej osób granicę przekracza na przejściach granicznych w Medyce i w Korczowej. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Rzecznik rządu o uchodźcach z Ukrainy. Będzie dofinansowanie

Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w niedzielę w Polsat News, trudno oszacować całkowitą liczbę uchodźców, którzy przyjadą do Polski. - Wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja na froncie. Dlatego też tak bardzo nam zależy, aby sankcje były rozszerzane, po to, aby Putin mimo wszystko cały czas rozważał, co robić dalej - mówił.

- Przygotowujemy się – dodał, powołując się na projekt specustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. - Ta koalicja solidarności, która powstała, to jest coś pięknego, i liczę, że będzie to trwało jak najdłużej, ale niestety, musimy się szykować na to, że wojna na Ukrainie może trwać wiele miesięcy – powiedział.

Zauważył, że projektowana ustawa przewiduje "systemowe wsparcie" przez pierwsze dwa miesiące dla wszystkich osób, które przyjmują uchodźców, "aby częściowo zrefinansować te koszty". Ma to być ok. 1200 zł na osobę miesięcznie. Jak powiedział, ustawie ma towarzyszyć przyznanie prawa pobytu i do pracy, "aby – dodał - te osoby znalazły w Polsce tymczasowy drugi dom, bo cały czas liczymy, że po konflikcie na Ukrainie wrócą do domu".

