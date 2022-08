Milion złotych w Lotto Plus. Wiemy, gdzie padła "szóstka"

W losowaniu Lotto Plus w sobotę 13 sierpnia 2022 roku padła główna wygrana. Wylosowane zostały następujące liczby: 5, 9, 10, 26, 44, 46.

Lotto Plus. Padła "szóstka" w Łasku

"Szóstkę", czyli główną wygraną w wysokości 1 000 000 złotych trafił gracz, który zawarł zakład metodą chybił trafił w punkcie Lotto przy ulicy Jana Pawła II 1 w Łasku (województwo łódzkie). To najwyższa wygrana w grach Lotto w tej miejscowości.

Aby zagrać w Lotto Plus, wystarczy dopłacić złotówkę do zawieranego zakładu Lotto. Gwarantowana pula na główną wygraną w Lotto Plus to w każdym losowaniu milion złotych – informuje Totalizator Sportowy.

Przypomnijmy, że w piątek 12 sierpnia padła rekordowa wygrana w Eurojackpot w Polsce. Gracz z powiatu krotoszyńskiego w Wielkopolsce wygrał astronomiczną kwotę ponad 213 mln złotych. Ze względów bezpieczeństwa zwycięzcy nie podano nazwy miejscowości, w której odnotowano wygraną.

Totalizator Sportowy przypomina, że od 1 sierpnia 2022 roku wieczorne losowania gier liczbowych oraz loterii pieniężnych rozpoczynają się na antenie TVP3 o godzinie 22:00, a nie jak wcześniej o 21:50.

RadioZET.pl