Awantura o nauczanie o konstytucji. Minister edukacji domaga się "wyjaśnień"

Minister edukacji Przemysław Czarnek wszedł w konflikt z RPO Adamem Bodnarem. Szef MEiN, którego zbulwersowało edukowanie dzieci o konstytucji, liczy na wyjaśnienia. Jak mówi, "koledzy RPO z Tour de Konstytucja wykorzystują dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych do akcji czysto politycznej, opowiadając im o turystyce aborcyjnej i oczerniając Prezydenta RP". Bodnarowi Czarnek proponuje, że jeśli ten spełni jego warunki, to zaprosi go na obiad i podzieli się swoją wiedzą nt. konstytucji.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował w środę, że zlecił "wnikliwą kontrolę" szkoły i przedszkola, z którego dzieci wzięły udział w "Tour de Konstytucja" w małopolskich Dobczycach. Przypomnijmy, że gościem wydarzenia był sędzia Waldemar Żurek, co szefowi MEiN się nie spodobało. Nie spodobał się też wykład sędziego. Szef MEiN jest zdania, że uczniowie zostali wykorzystani w czasie happeningu politycznego, a wykład sędziego Żurka to "obrzydliwy skandal".

- Użyję wszystkich narzędzi, które ma do swojej dyspozycji minister edukacji i nauki - grzmiał szef resortu edukacji w rozmowie z prorządowym portalem wpolityce.pl, który jako pierwszy opisał sprawę (tekst zatytułowano: "Szok! Na imprezę w ramach „Tour de Konstytucja” spędzono dzieci z przedszkola i szkoły. Usłyszały brednie o aborcji i prezydencie"). - To jest absolutny skandal, który będziemy rozważać również w kategoriach postępowania dyscyplinarnego wobec tych, którzy doprowadzili do tej indoktrynacji dzieci i młodzieży - zapowiadał.

Małopolskie kuratorium wszczęło kontrolę. Postępowania dyscyplinarnego domaga się dla sędziego Żurka zdominowane przez nominatów "dobrej zmiany" kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie. W przyjętej uchwale zarzuca mu m.in. agitowanie dzieci i prezentowanie skrajnych ocen, dotyczących Andrzeja Dudy (Żurek tłumaczył dzieciom m.in., że prezydent powinien być strażnikiem konstytucji, "ale niestety tak się stało, że pan prezydent zaprzysiągł w nocy nielegalnych sędziów w Trybunale, zrobił to po kryjomu. I prawnicy powiedzieli mu, że tak nie wolno").

W sprawie sędziego Waldemara Żurka zamierza interweniować Rzecznik Praw Obywatelskich. W rozmowie z Radiem ZET zastępczyni RPO dr Hanna Machińska zapowiedziała, że biuro natychmiast podejmie odpowiednie działania. - To jest zaskakujące, bo to akcja, której celem jest promowanie Konstytucji, a o ile wiem Konstytucja nie jest aktem zakazanym - dodała dr Machińska, pytając: "Kto ma upowszechniać tę wiedzę? Ci, którzy Konstytucję znają, pracownicy naukowi, sędziowie. Dlatego nie jestem w stanie tego zrozumieć". Dzień wcześniej sam Adam Bodnar w rozmowie z WP.pl zadeklarował, że "bardzo chętnie zaprosi pana ministra na spotkanie, bardzo chętnie z panem ministrem podyskutuje na różne tematy".

Czarnek chce rozmawiać z Bodnarem "jako konstytucjonalista"

"Zamiast zaproszeń prosiłbym raczej Pana RPO o wyjaśnienie, dlaczego jego koledzy z Tour de Konstytucja wykorzystują dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych do akcji czysto politycznej, opowiadając im o turystyce aborcyjnej i oczerniając Prezydenta RP" - odniósł się do zaproszenia w piątek na Twitterze Czarnek. "Jeśli podejmie Pan takie działania, to zapraszam na uroczysty obiad, podczas którego jako konstytucjonalista z chęcią podzielę się z Panem moją wiedzą na temat ustawy zasadniczej" - dodał.

Wpis Czarnka nie pozostał bez odpowiedzi samego Bodnara, który od razu zaproszenie na "uroczysty obiad" przyjął. "Drogi Panie Ministrze, to kiedy i gdzie się spotykamy? Jak rozumiem w czasie obiadu o tym porozmawiamy - jak konstytucjonalista z konstytucjonalistą" - napisał. "Warunku Pan nie spełnił, a na obiad się wprasza? Czy wyjaśnił Pan, dlaczego Pańscy koledzy wykorzystują do celów politycznych dzieci?" - dopytywał w kolejnym wpisie szef MEiN.

"Tour de Konstytucja"

Bodnar podkreśla, że celem akcji "Tour de Konstytucja" jest przybliżenie treści ustawy zasadniczej. Jak czytamy na stronie RPO, to wydarzenie organizowane przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z udziałem artystów, prawników i osób zaufania społecznego. Ma popularyzować zapisy Konstytucji i praktykę ustrojową wytworzoną przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej.

Organizatorzy zapowiadają, że planują odwiedzić 90 miejsc w całej Polsce. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

