Minister zdrowia: Kościół mógłby bardziej pomóc w promocji szczepień

W przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 potrzebny jest nowy impuls. Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski, prosząc Episkopat o wsparcie.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował do Kościoła i hierarchów o wsparcie w promocji szczepień przeciw Covid-19. Większość biskupów dystansowała się do tej pory od zaangażowania w sprawę, w ostatnich tygodniach znosili za to dyspensy od uczestnictwa w mszach świętych. Wcześniej wprowadzali je w związku z epidemią koronawirusa.

Niedzielski zaapelował do Episkopatu na konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w której uczestniczył z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. W jej trakcie ogłosił inaugurację pilotażowego programu profilaktyki krótkowzroczności "Dobrze cię widzieć" u dzieci z klas 1-3 z województwa lubelskiego.

Minister zdrowia prosi Episkopat o wsparcie. "Autorytet Kościoła mógłby bardzo pomóc"

Minister Niedzielski powiedział, że "Kościół mógłby bardziej pomóc, jeśli chodzi kwestie szczepień". Zaznaczył, że w przypadku liczby chętnych do szczepień przeciw COVID-19 "potrzeby jest nowy impuls", potwierdzając obawy rządzących po mocnym spadku zapisów chętnych na szczepienia. Do piątku 2 lipca w pełni zaszczepiło się 13,5 mln mieszkańców Polski. By zachęcić kolejnych, rządzący chwytają się pomysłów z loterią, czy udogodnień (druga dawka od 1 lipca w dowolnym punkcie).

"Autorytet Kościoła mógłby bardzo w tym pomóc" - ocenił szef MZ. Następnie wspomniał, że resort prowadzi w tej kwestii rozmowy z przedstawicielami Kościoła. Niedzielski nie chciał jednak zdradzać szczegółów. "Chcemy poprosić o pomoc" - oświadczył.

Kampania szczepień przeciwko Covid-19 w Stolicy Apostolskiej rozpoczęła się 13 stycznia, a wśród pierwszych osób znalazł się papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI. Wielu polskich biskupów już się zaszczepiło, m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. "Na wojnie z koronawirusem, podstępnym i bezwzględnym wrogiem ludzkości, należy zaufać służbie zdrowia, sprawdzonym procedurom medycznym oraz jasnym wskazaniom papieża Franciszka" – podkreślił bp Guzdek.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP