Niedzielski chce kontroli osób zaszczepionych? "Niepokojąca tendencja"

Adam Niedzielski alarmuje, że w Polsce kwitnie handel paszportami covidowymi, a resort zdrowia nie zamierza się temu dłużej biernie przyglądać. – Od razu na początku trzeba wyraźnie powiedzieć: to jest działalność przestępcza. Według mojej wiedzy to pojedyncze przypadki medyków oraz hakerów wystawiających certyfikaty osobom, które nie zostały zaszczepione – powiedział w rozmowie z "Faktem".

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzać kontrole i zgłaszać wszystkie podobne przypadki do prokuratury. – To, że nie mamy na razie w tej sprawie spektakularnego aresztowania, nie znaczy, że służby nie działają w tej sprawie – tłumaczy minister.

Handel certyfikatami covidowymi. Niedzielski zapowiada kontrole

Niedzielski wskazuje ponadto na "niepokojącą tendencję". Zauważa, że pojawiają się miejsca, gdzie osoby teoretycznie zaszczepione nagle zaczęły chorować na COVID-19.

– Jeśli okazuje się, że wspólnym mianownikiem dla tych osób, które trafiają do szpitala z zakażeniem, jest jakiś konkretny punkt szczepień, to warto się temu przyjrzeć. To nie musi być wcale oszustwo, ale np. błędy przy podawaniu szczepionki. Będziemy się temu bacznie przyglądać - zapewnia minister zdrowia.

- Biorąc pod uwagę, że mamy jeden z lepszych systemów informatycznych w ochronie zdrowia nasze działania naprawdę są szybkie. Ostrzegam więc wszystkich kombinatorów. W naszym systemie, jak w internecie, nic nie ginie – dodaje.

