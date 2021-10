Obostrzenia epidemiczne coraz bliżej? Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że "przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii". Co to oznacza w kontekście ewentualnych restrykcji?

- Jestem cały czas w kontakcie z policją. W ostatnim czasie odbyło się około 25 tys. kontroli w środkach transportu, na które szczególnie zwracamy uwagę. Wystawiono około 1,2 tys. mandatów - powiedział minister zdrowia.

Niedzielski: będziemy musieli podejmować drastyczne kroki

Niedzielski powiedział, że poprosił sanepid o łączone patrole z policją w woj. lubelskim i podlaskim, które przodują pod względem liczby nowych infekcji. - To odejście od stabilnego wzrostu - sytuacja staje się bardzo poważna, również widać to na danych o nowych hospitalizacjach - przyznał minister.

Potwierdził, że na najbliższym posiedzeniu Rady Medycznej odbędzie się dyskusja dotycząca kolejnych kroków "wobec tak drastycznego wzrostu tempa zakażeń".

- Na pewno będziemy chcieli jeszcze kilka dni poobserwować. Jeżeli te trendy, które – można powiedzieć są zatrważające – się utrzymają, no to oczywiście będziemy musieli podejmować drastyczne kroki - dodał.

RadioZET.pl