Minister zdrowia zapowiada mocne luzowanie obostrzeń. "Wróci bardzo wiele usług"

Obostrzenia w maju będą o wiele luźniejsze - zasugerował w poniedziałek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nie ma w tej chwili dyskusji, żeby różnicować dostępność usług, takich jak np. restauracje, dla osób, które są zaszczepione - zapewnił.

Jak dodał, rząd faktycznie pracuje właśnie nad szczegółowym planem luzowania obostrzeń na cały miesiąc. Konkrety mają zostać zaprezentowane na konferencji prasowej w środę (28 kwietnia).

Obostrzenia na maj do zmiany?

- Możemy się spodziewać, że w maju oprócz edukacji wróci bardzo wiele usług i zostanie przywróconych do funkcjonowania bardzo wiele sektorów, za których działaniem już się stęskniliśmy - zapowiedział Niedzielski. W podobnym tonie miał wypowiedzieć się po zakończeniu spotkania z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości Jarosław Gowin. - Niebawem będziemy mogli rozpocząć szybkie odmrażanie gospodarki – miał zadeklarować wicepremier cytowany przez Business Insider. Oznaczałoby to, że po 4 maja w reżimie sanitarnym mogłyby wznowić działalność m.in. hotele czy restauracje. Możliwe, że otworzą się też galerie handlowe. Siłownie i kluby fitness prawdopodobnie pozostaną na razie zamknięte - wynika to z wcześniejszych wypowiedzi ministra zdrowia, który podkreślał, że na liście "do otwarcia" siłownie są na samym końcu.

Przypomnijmy, że od 26 kwietnia obostrzenia zostały lekko poluzowane w 11 województwach, w których wskaźnik zakażeń jest niższy. W województwach: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podkarpackim, świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim od poniedziałku działanie wznowiły salony fryzjerskie i kosmetyczne, a dzieci z klas 1-3 wróciły do szkół - na razie hybrydowo. W całym kraju natomiast nadal zamknięte są restauracje, galerie handlowe, kluby fitness, siłownie, kina, muzea czy teatry.