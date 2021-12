Ministerstwa edukacji i zdrowia wydały nowe wytyczne dla szkół. Chodzi o studniówki

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i GIS opublikowały przed świętami wytyczne dot. organizacji studniówek 2022. Oprócz informacji nawiązujących do dezynfekcji czy rozmieszczenia uczniów na sali podkreślono, że studniówki nie mogą odbywać się w budynkach szkół, w których wprowadzono naukę zdalną albo hybrydową lub w przypadku systemowego przejścia na tryb nauki online.

Studniówka to przedsięwzięcie dobrowolne dla wszystkich uczestników. Jeżeli jest to wydarzenie szkolne, to za jego bezpieczeństwo odpowiada organizator, czyli dyrektor szkoły i nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice - czytamy w opublikowanych we wtorek wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Wytyczne dotyczą wydarzeń organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. Przypomniano o konieczności przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i zaleceń wynikających ze stanu epidemii. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do organizatorów oraz podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Studniówka 2022. MEiN, MZ i GIS publikują wytyczne

Wśród ogólnych wytycznych napisano m.in., że w uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Rekomenduje się też, żeby w miarę możliwości przy stolikach siedzieli uczniowie z jednej klasy.

Zaleca się też zwiększenie częstotliwości (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty). Zwrócono też uwagę na konieczność wietrzenia pomieszczeń.

Studniówka a nauka zdalna w szkole

Jak czytamy w dokumencie, wytyczne opracowano, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczestników uroczystości studniówkowych (uczniów, nauczycieli, rodziców, osób towarzyszących). W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną lub hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

RadioZET.pl/PAP: Szymon Zdziebłowski