Ministerstwo Edukacji ogłasza ogólnopolską akcję. Zaproszone są wszystkie szkoły

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz czwarty zaprosiło szkoły i przedszkola w całej Polsce, a także placówki polonijne poza granicami kraju, do odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Akcja "Szkoła do hymnu" odbędzie się 10 listopada.

„Szkoła do hymnu” to coroczna akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka już po raz czwarty zaprosił wszystkie szkoły, przedszkola i placówki polonijne do odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” z okazji Święta Niepodległości.

„Podobnie jak w ubiegłych latach proponujemy wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku będzie to środa, 10 listopada” – poinformowało MEiN.

"Szkoła do hymnu". Ogólnopolska akcja MEiN

Ministerstwo tłumaczy, że w ten sposób chce włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z powodu epidemii resort zaproponował odśpiewanie hymnu w mniejszych grupach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Ministerstwo zachęca do wzięcia udziału w akcji także te szkoły, które przeszły na nauczanie zdalne lub hybrydowe. W takim przypadku możliwe jest odśpiewanie hymnu online.

Aby wziąć udział w akcji, dyrektor placówki lub inna uprawniona przez niego osoba musi wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie Pracownika w Systemie Informacji Oświatowej na stronie https://strefa.ksdo.gov.pl/login (zakładka "Ankiety"). Ministerstwo czeka na zgłoszenia do wtorku, 9 listopada br. do godz. 23:59. Każda placówka, która weźmie udział w akcji, otrzyma pamiątkowy dyplom.

Uczniowie po raz czwarty odśpiewają hymn z okazji Święta Niepodległości

Ministerstwo podkreśliło w komunikacie, że akcja co roku cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W 2018 roku, czyli w stulecie odzyskania niepodległości, „Mazurka Dąbrowskiego” wspólnie odśpiewało blisko 5 mln uczniów (4 867 937) i prawie 480 tys. nauczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 14 tys. uczniów (13 702) oraz 1 055 nauczycieli ze 109 szkół polonijnych z całego świata.

W roku 2019 zainteresowanie było nieco mniejsze. Hymn zaśpiewało 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego kraju oraz ponad 100 placówek polonijnych.

Ministerstwo podało, że w roku 2020 – mimo trwającej epidemii i nauki na odległość – do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne.

