Ministerstwo Edukacji publikuje nowe rozporządzenie ws. nauki zdalnej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki skracające naukę zdalną w szkołach do 20 lutego. Od 21 lutego uczniowie wszystkich klas, wszystkich typów szkół, będą się uczyć stacjonarnie.

Powrót do szkół to efekt decyzji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. W środę, w porozumieniu z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, poinformował on o skróceniu nauki zdalnej dla uczniów klas V-VIII podstawówek i wszystkich szkół średnich. Powodem był spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem.

W piątek opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z wydanym w styczniu rozporządzeniem od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostały zawieszone. W ich miejsce wprowadzono naukę zdalną.

Powrót do szkół od 21 lutego. Jest rozporządzenie MEiN

Ograniczenie nie objęło uczniów z klas I-IV szkół podstawowych oraz przedszkolaków. Mają oni cały czas zajęcia stacjonarne. W środę minister Czarnek poinformował o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień, czyli od 21 lutego. W piątek minister podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Także w piątek zostało ono opublikowane. Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Nie uległy zmianie terminy ferii zimowych w szkołach.

W sobotę rozpoczynają się ferie dla uczniów z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. Uczniowie z tych województw ferie mają w tym roku jako ostatni w kraju. Odpoczywać będą do 13 lutego.

W poniedziałek, po dwutygodniowej przerwie, do nauki wracają uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego ferie mieli od 15 do 30 stycznia. Uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego mieli ferie od 22 stycznia do 6 lutego.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka