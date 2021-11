Ministerstwo Edukacji wydało nowe zalecenie. Chodzi o naukę zdalną

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało nowe rekomendacje dotyczące nauki zdalnej. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska poinformowała, że dyrektorzy szkół będą mogli indywidualnie decydować w sprawie sposobu nauki zaszczepionych uczniów.

- Nie będzie to obligatoryjne, nie będzie to wprowadzone we wszystkich szkołach obowiązkowo. Jest to możliwość, którą dajemy dyrektorom, aby faktycznie względem swoich potrzeb i na podstawie wiedzy, o tym, jaki mają lokal, jakie mają możliwości, jak wygląda praca w tej danej placówce, aby mogli tak ułożyć plan zajęć, tak przygotować uczniów do zajęć, żeby móc wykorzystać takie rozwiązanie - powiedziała Ostrowska.

Nauka zdalna w Polsce. Resort edukacji wydał nowe rekomendacje

MEiN podało, że stacjonarnie w środę 24 listopada pracowało 14 811 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 96,0 proc. wszystkich. 42 przedszkoli pracowało zdalnie, a 582 - w trybie mieszanym.

W środę stacjonarnie pracowały 11 728 szkoły podstawowe, czyli 81,5 proc. wszystkich i 6 461 szkół ponadpodstawowych, czyli 82,7 proc. Zdalnie pracowały 72 szkoły podstawowe i 77 szkół ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2 588 szkół podstawowych i 1 274 szkół ponadpodstawowych.

W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

RadioZET.pl/ Ministerstwo Edukacji i Nauki/ PAP