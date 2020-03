Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia swoją decyzje tym, że zakaz ma chronić przed wydawaniem przez konsultantów sprzecznych opinii w temacie koronawirusa i Covid-19. Suchej nitki na tej interpretacji nie zostawia jednak Krzysztof Simon, konsultant ds. chorób zakaźnych.

Ten zakaz jest absurdalny. To pismo narusza moje podstawowe prawa, jako obywatela. Tak robiono w realnym socjalizmie, a nawet w czasach nazistowskich. Co innego szerzenie paniki, nieprawdziwych informacji, podważanie wiarygodności władz, a co innego prezentowanie głosów pozytywnych i krytycznych ws. przygotowania