MZ otrzymało postulaty medyków. W sobotę wielki protest w Warszawie

Protest medyków zaplanowano na sobotę, 11 września. Przedstawiciele zawodów w opiece zdrowotnej zgromadzą się o godz. 12 na placu Krasińskich, a dzień strajku mają zakończyć pod budynkiem Kancelarii Premiera.

W czwartek do resortu zdrowia dotarły postulaty zgłaszane przez medyków. Łącznie jest to osiem punktów. - Do godz. 22 w czwartek do Ministerstwa Zdrowia dotarły postulaty komitetu protestacyjnego. Postulatów jest osiem, dotyczą różnych grup zawodowych i różnych spraw, od finansów, przez organizację systemu, po kwestie prawne - poinformował rzecznik MZ, Wojciech Andrusiewicz.

Protest medyków. Postulaty trafiły do Ministerstwa Zdrowia

Andrusiewicz poinformował, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia szacują obecnie skutki finansowe postulatów, dotyczących materii finansowych. – Przed południem w resorcie planowane jest spotkanie kierownictwa ministerstwa i Funduszu. Będziemy informować komitet protestacyjny o dalszych krokach – powiedział.

Postulaty pojawiły się również w sieci, udostępnił je na swoim profilu na Twitterze Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia. Czytamy w nim m.in. o znaczących podwyżkach m.in. za dobokaretki oraz wszelkich świadczeń i ryczałtów w opiece zdrowotnej.

Medycy domagają się również zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Komitet postuluje także o zapewnienie statusu funkcjonariusza publicznego chroniącego przed agresją słowną i fizyczną pacjentów. W postulatach pojawia się także urlop zdrowotny, który należałby się medykom po 15 latach pracy zawodowej.

