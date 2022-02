MZ zapowiada luzowanie obostrzeń. "Z części będzie można zejść"

Trend spadkowy jest obserwowany w Polsce. Zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia ogłosimy to, co nastąpi w marcu – schodzenie z pewnych obostrzeń. Nie spodziewajmy się jednak, że 1 marca zdejmiemy maseczki. Z części obostrzeń będzie jednak można zejść – mówił w piątek na konferencji rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Sytuacja związana jest z wyhamowaniem piątej fali koronawirusa, ale i stabilną sytuacją w szpitalach. O znoszeniu obostrzeń mówił też w piątkowym wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" minister zdrowia Adam Niedzielski.

MZ o luzowaniu obostrzeń od marca

- Ale popatrzmy teraz na to, co się dzieje globalnie, w krajach, w których kolejne fale pandemii występowały o wiele wcześniej niż u nas. COVID-19 nie znika, ale jest w coraz większym stopniu kontrolowany. Państwa odchodzą więc od restrykcji bez narażenia systemu szpitalnictwa na niewydolność. Widać to bardzo dobrze w czasie obecnej fali omikronowej. Dzienne zakażenia są najwyższe od początku pandemii, jednak nie idzie za tym znaczący wzrost hospitalizacji - przekonywał.

Dodał, że w marcu "na pewno raportowania jeszcze nie skończymy". – Ale jeżeli zakażeń będzie poniżej 1 tys. dziennie, to straci ono sens. Wszystko to przy założeniu, że tempo spadku infekcji się utrzyma i nie pojawi się jakaś nowa mutacja. Na razie nie widać sygnałów, by wkrótce miało to nastąpić, ale niczego nie można wykluczyć – wyjaśniał Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP/