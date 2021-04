Koniec z maseczkami na świeżym powietrzu? Rzecznik MZ komentuje

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiedział, że nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu może zostać zdjęty, jeśli liczba zaszczepionych dalej będzie rosła. - Ale dziś jest za wcześnie, by o tym mówić - podkreślił Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz na piątkowej konferencji prasowej został zapytany o to, co dalej z obowiązkiem noszenia maseczek na świeżym powietrzu. - Nadal nas obowiązują. Pamiętajmy, że na świeżym powietrzu nie znajdujemy się sami. Niejednokrotnie jesteśmy w towarzystwie innych osób, rozmawiamy. Ta emisja wirusa jest nadal duża - ostrzegł rzecznik resortu zdrowia.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odpowiedział też na deklarację Adama Niedzielskiego, który stwierdził, że niebawem nie trzeba będzie nosić maseczek na terenie otwartym.

- Ale minister nie powiedział, że zdejmujemy już maseczki. Idziemy w tym kierunku. Jeżeli zaszczepimy polskie społeczeństwo, to możemy mówić o tym, że wraz z postępującymi szczepieniami będą również możliwe luzowania w zakresie maseczek. Na dziś jeszcze o tym za wcześnie mówić - powtórzył Andrusiewicz.

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu jest bez sensu? Premier odpowiedział

W trakcie piątkowej konferencji prasowej w Narodowym Punkcie Szczepień w Gdańsku o obowiązku noszenia maseczek przypomniał też Mateusz Morawiecki. Szef rządu został zapytany o wypowiedź prof. Miłosza Parczewskiego, specjalisty od chorób zakaźnych i członka Rady Medycznej przy premierze, który w środę stwierdził m.in., że jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu i jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. - Noszenie masek na dworze jest bez sensu - dodał naukowiec.

- Jak popatrzymy na rzeczywiste różnice w walce z pandemią, to można tu wskazać na kulturę zachodnią, demokrację takie jak Europa Zachodnia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Daleki Wschód. Tam dyscyplina społeczna i trzymanie się reguł jest daleko bardziej posunięta niż w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Tam dystans społeczny, noszenie maseczek jest niemal stuprocentowe - odpowiedział Morawiecki.

Wypowiedź prof. Marczewskiego skomentował też rzecznik rządu Piotr Müller. - Chciałbym podkreślić, że Rada Medyczna przy premierze, jako całość, w ostatnim czasie jednoznacznie poprosiła rząd o to, aby przedłużyć wszystkie aktualne obostrzenia, wszystkie aktualne obostrzenia, czyli również obowiązek wynikający z noszenia maseczek na zewnątrz - podkreślił.

RadioZET.pl/PAP