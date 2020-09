We wtorek nadal obowiązuje zakaz kąpieli w Zatoce Gdańskiej od miejscowości Brzeźno do Mikoszewa. Powodem jest dalszy etap operacji neutralizowania drugiej miny, zalegającej na dnie Wisły. Nie można też przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie ujścia Wisły Śmiałej.

Miny na dnie Wisły. Na miejscu Marynarka Wojenna RP

Grupa Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża będzie holować, a następnie neutralizować miny z II wojny światowej zalegające w kanale Wisły Śmiałej. Operację zaplanowano w dniach 14-15 września w godzinach 8 - 15 - przekazała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska.

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Usunięcie min jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Operacja przewidziana jest na dwa dni i w zależności od warunków pogodowych odbędzie się 14 i 15 września br.

- dodała Kierzkowska.

Zakaz kąpieli i przebywania w okolicy Zatoki Gdańskiej

Przypomnijmy, że mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minach, wyznaczono strefę bezpieczeństwa, w której okresowo obowiązywać będą ograniczenia i zakazy:

10730 m dla kapiących się – zakaz kąpieli (obszar wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej na odcinku: od Gdańsk Brzeźno – Park Brzeźnieński im. J.J. Haffnera do miejscowości Mikoszewo gmina Stegna - Rezerwat "Mewia Łacha" włącznie; 1400 m dla urządzeń precyzyjnych, aparatury pomiarowe; 2100 m dla nurków w wodzie – zakaz prowadzenia wszelkich prac podwodnych; 1000 m dla statków – zakaz przepływu, kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa; 500 m dla ludzi i zwierząt gospodarczych: strefa rażenia odłamkami – zakaz przebywania ludzi i zwierząt gospodarczych poza pomieszczeniami zamkniętymi (na lądzie i wodzie, wzdłuż biegu kanału Wisły Śmiałej).

Powyższa strefa bezpieczeństwa znajduje się wokół pozycji zalegania miny nr 1 (obrotnica na rozgałęzieniu Wisły Martwej i Wisły Śmiałej); pozycji zalegania miny nr 2 (południowy kraniec grobli na Wiśle Śmiałej); pozycji neutralizacji obiektów niebezpiecznych - trasy holowania obiektów niebezpiecznych w kanale Wisły Śmiałej, od pozycji zalegania w kierunku ujścia do Zatoki Gdańskiej, do wyznaczonej pozycji neutralizacji.

RadioZET.pl/PAP