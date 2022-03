Misja pokojowa NATO w Ukranie nierealna? "Byłaby wejściem do walki"

Jarosław Kaczyński wezwał NATO do podjęcia inicjatywy z misją pokojową w Ukrainie, która miałaby militarną osłonę. - Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić. To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne – mówił Kaczyński

Na brak warunków do jej realizacji w obecnej sytuacji zwrócił uwagę generał Mieczysław Bieniek, obecnie w stanie spoczynku.

Misja pokojowa NATO w Ukrainie? Gen. Bieniek o wezwaniu Kaczyńskiego

Jako były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji Sojuszu zwrócił uwagę, że potrzebna byłaby do tego rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ (w której Rosja, jako stały członek, ma prawo weta, przyp.), a jeszcze wcześniej - zawieszenie broni.

– Bez przerwania ognia, zawieszenia działań wojennych i jakiegoś porozumienia, wejście tam NATO [...] byłoby wejściem Sojuszu do walki. Intencje są szlachetne, ale wykonanie pozostaje w sferze pobożnych życzeń – powiedział reporterowi Radia ZET gen. Mieczysław Bieniek.

Zdaniem gen. Bieńka jedyną możliwą obecnie pomocą wojskową państw zachodnich dla Ukrainy jest dostarczanie broni i danych wywiadowczych.

RadioZET.pl/Przemek Taranek