Skandal w Mławie. Ksiądz miał przeglądać na Facebooku posty rodziców dzieci, które przystępują do pierwszej komunii świętej. To, co tam znalazł, nie spodobało mu się. W związku z tym miał oświadczyć na mszy świętej, że wiele osób nie powinno przyjmować sakramentu. Słowa oburzyły czytelników portalu naszamlawa.pl. Jest już reakcja kurii na słowa duchownego.

Afera facebookowa w Mławie. W jednej z parafii ksiądz podczas mszy świętej miał oświadczyć, że tylko kilkoro dzieci powinno zostać dopuszczone do pierwszej komunii świętej. Duchowny wysnuł takie wnioski na podstawie postów, które ich rodzice zamieszczają w mediach społecznościowych. O sprawie portal naszamlawa.pl poinformowali zbulwersowani czytelnicy.

Słowa kapłana cytuje także "Gazeta Wyborcza", uszczegóławiając, że chodziło o „oznaki poparcia dla ruchu proaborcyjnego, co stawia pod znakiem zapytania dopuszczenie ich dzieci do komunii”. "Co to za zwyczaj zaglądania w życie innych osób po to, by sprawdzić, czy są godni być rodzicami dziecka przystępującego do sakramentu? Dno dna"; "Ksiądz powinien modlić się i dawać nadzieję, nawracać. Nie ma prawa szperać w życiu drugiego człowieka. Jeżeli ten coś zawini, to jest sąd i będzie sędzia" - pisali internauci na Twitterze.

Ksiądz chciał ukarać dzieci za poparcie dla Strajku Kobiet? Jest stanowisko kurii

Do słów duchownego odniosła się rzeczniczka prasowa diecezji płockiej. - Przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej powinno przebiegać w dobrej atmosferze oraz wzajemnej współpracy, dlatego jest nam przykro z powodu zamieszania. Aby wyjaśnić sprawę, jutro dojdzie do spotkania z księżmi z tej parafii – poinformowała w poniedziałek portal naszamlawa.pl dr Elżbieta Grzybowska.

Spotkanie biskupa pomocniczego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego z proboszczem i wikariuszem parafii odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do komunii świętej miało miejsce we wtorek. Jak informuje gazeta, biskup podkreślił "konieczność umiejętnego głoszenia Ewangelii życia i docierania z nią do różnych osób, niezależnie od ich sytuacji życiowej i poglądów".

Katecheza parafialna dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców powinna być okazją do promocji wartości życia ludzkiego, jak również do dialogu z tymi, którzy, zwłaszcza w obecnej sytuacji społecznej w Polsce, myślą inaczej. Kuria Diecezjalna Płocka

"Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i pozostałych sakramentów, powinno przebiegać w dobrej i życzliwej atmosferze, dlatego jest nam przykro z powodu powstałego zamieszania. Mamy nadzieję, że planowana uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, tak ważna w życiu dziecka i rodziny, jak również przygotowanie do niej, będzie przebiegać w takim właśnie duchu" - napisano w oświadczeniu przekazanym serwisowi nasza-mlawa.pl.

Przypomnijmy, bulwersujący post miał zamieścić też ksiądz z parafii w Jeruzalu Skierniewickim. Zachęcił on, by rodzice bili dzieci, które uczestniczą w protestach kobiet. "Chcę wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić waszemu dziecku ustawienia fabryczne" – napisał duchowny, ilustrując wpis na Facebooku wymowną grafiką.

