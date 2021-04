Policja z Mławy na Mazowszu zatrzymała 26-latka z tego miasta, który zaatakował swojego znajomego piłą spalinową. Poszkodowany został zraniony w nogę, trafił do szpitala. Agresorowi grozi więzienie, obecnie przebywa w areszcie tymczasowym.

Do ataku piłą spalinową doszło w czwartek przed Wielkanocą. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 20-letni mieszkaniec Mławy wraz z kolegą zatrzymali się na parkingu przy jednym z mławskich cmentarzy.

"Mężczyzna został zaatakowany przez znajomego i raniony piłą spalinową. Mławscy kryminalni zatrzymali 26-letniego sprawcę krótko po zdarzeniu. W świąteczny weekend został aresztowany na 2 miesiące" – przekazała komenda policji z Mławy.

Mława. Zaatakował 20-latka piłą spalinową, krzyczał, że zabije. Grozi mu więzienie

Do ataku piłą doszło w trakcie spotkania 20-latka i 26-latka. Wywiązała się awantura, a starszy z mężczyzn postanowił użyć piły spalinowej, którą trzymał w ręku. "20-latek został raniony piłą w nogę. Po tym zdarzeniu sprawca uciekł. Kolega pokrzywdzonego wezwał pomoc. Mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie po opatrzeniu rany został zwolniony do domu" – podali mundurowi z Mławy.

Krótko zdarzeniu kryminalni zatrzymali 26-latka. W momencie zatrzymania miał w organizmie ponad promil alkoholu. Ustalono, że groził młodszemu koledze pozbawieniem życia. Usłyszał zarzuty gróźb karalnych i uszkodzenia ciała. Za oba przestępstwa te grozi mu kara do 5 lat więzienia. W sobotę, na wniosek prokuratury, decyzją sądu 26-latek, został aresztowany na 2 miesiące.

RadioZET.pl/PAP