Zadzwoniła do koleżanki, odebrał jej partner. Wyznał, że ją zabił

31-letnia kobieta została śmiertelnie pobita we własnym mieszkaniu w Zabrzu. Policja poinformowała, że do zabójstwa przyznał się 43-letni partner kobiety w rozmowie telefonicznej z koleżanką ofiary.

Tragedia rozegrała się 31 października wieczorem w mieszkaniu przy ulicy Bytomskiej w Zabrzu. Policja ustaliła, że 43-latek pokłócił się ze swoją 31-letnią partnerką w trakcie picia alkoholu. Mężczyzna pobił kobietę tak dotkliwie, że zmarła.

Policję zawiadomiła koleżanka ofiary. Kobieta próbowała się dodzwonić do 31-latki, która nie odbierała. W końcu zgłosił się 43-latek. Zdziwiona koleżanka zapytała, dlaczego to on odebrał telefon. „Odpowiedział, że prawdopodobnie zabił swoją konkubinę” – przekazali śląscy policjanci. Koleżanka kobiety natychmiast wezwała policję.

Zabójstwo w Zabrzu. Nie żyje 31-letnia kobieta

Gdy policjanci przyjechali na miejsce, 43-latek rzucił się do ucieczki. Mężczyzna został jednak szybko złapany. Policja przekazała, że w chwili zatrzymania miał blisko trzy promile alkoholu.

Śledczy przeprowadzili oględziny mieszkania i zebrali dowody. Podczas przesłuchania 43-latek przyznał się do zabójstwa partnerki. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym, tymczasowym areszcie dla mężczyzny.

