21-letni Igor - według najnowszych ustaleń ''Super Expressu'' - miał zostać zamordowany na warszawskim Wilanowie w apartamentowcu należącym do jego dziewczyny. Z relacji sąsiadów wynika, że między parą doszło do kłótni. W nocy obudził ich krzyk młodego polityka.

- Ten chłopak wybiegł z klatki i krzyczał, że umiera, że jest ranny. Na początku myśleliśmy, że to żart lub że eksperymentują z narkotykami, że mu się coś stało, bo wziął jakaś dziwną substancję. Ale mój chłopak widział, jak on osuwał się po ogrodzeniu. Dziewczyna ponoć wybiegła za nim. On ją chciał jakoś odepchnąć. W końcu go poprosiła, żeby gdzieś się położył. I on leżał tam, pod klatką. Wtedy ona zaczęła dzwonić po karetkę. Przybiegł też inny sąsiad i ochroniarz. Później nadjechała karetka i policja - powiedziała sąsiadka Kamili B.

Młodzieżowy radny z Lublina zabity przez swoją dziewczynę?

21-latek miał otrzymać cios 15-centymetrowym ostrzem w prawą część brzucha. Prokuratura Rejonowa Ursynów prowadzi postępowanie przeciwko Karolinie B. Kobieta jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa. Została tymczasowo aresztowana na najbliższe trzy miesiące. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności - potwierdziła w rozmowie z ''SE'' prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Igor W.- K. był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Lubelski radny pełnił funkcję marszałka Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Był również członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży.

RadioZET.pl/Super Express