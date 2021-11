Mocne słowa prof. Simona. Ujawnił rekomendacje Rady Medycznej dotyczące lockdownu

Nie zwiększamy łóżek, bo to jest post factum – trzeba zrobić wszystko, by ograniczyć napływ pacjentów - uważa prof. Krzysztof Simon, członek Rady Medycznej i kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ekspert mówi, że rekomendował rządowi lokalne lockdowny i podkreśla, że musi dokonywać w szpitalu dramatycznych wyborów.