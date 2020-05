16 lipca 1994. Tego dnia zaginęła półtoraroczna dziewczynka z Legnicy, Monika Bielawska. Okoliczności jej zniknięcia nadal budzą wiele wątpliwości. Była akurat pod opieką dziadków, którzy kochali ją ponad wszystko. Dziecko trochę gorzej się czuło, wszystko wskazywało na przeziębienie. Postanowili więc wybrać się z dziewczynką do lekarza. Ku ich ogromnemu zdziwieniu swoją pomoc podczas wizyty zaoferował ojciec dziecka –Robert - który na co dzień nie interesował dzieckiem.

Mężczyzna nie pracował i nie angażował się w życie rodzinne, co oczywiście nie służyło dobrym relacjom z teściami. Mimo wszystko jednak dziadkowie Moniczki mieli nadzieję, że chciał on w ten sposób zamanifestować zmianę swojej postawy. Poza tym sami są dość schorowani i mają już swoje lata, więc pomoc ojca dziecka się przyda.

Kiedy wszyscy razem wychodzą z przychodni, kierują się do pobliskiej apteki aby wykupić leki przepisane przez pediatrę. Monika śpi wówczas w swoim wózeczku.

Mąż i zięć zostali z Monisią na dworze. Ja weszłam do apteki. Zabrakło mi jednak pieniędzy na leki, więc wyszłam do męża po gotówkę. Odruchowo rozejrzałam się za dzieckiem: zięć stał z wózkiem z Moniką koło pobliskiej tablicy ogłoszeń. Wróciłam do apteki, zapłaciłam. Kiedy wyszłam z apteki, już ich nie było... Zięcia i wnuczki nie było też w domu. Za to okazało się, że z domu zniknęła część rzeczy Roberta