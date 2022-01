Nie żyje Monika Jaworska, dziennikarka i szefowa Radia RAM. "Pękły nam serca"

Monika Jaworska zmarła 4 stycznia po długiej chorobie, o czym poinformowała jej macierzysta rozgłośnia. "Dziś rano pękły nam serca. Kochamy Cię Moniko. Twoim Najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - napisano w poście w mediach społecznościowych.

We wrocławskiej stacji - którą w ostatnich latach kierowała - pracowała od grudnia 2001 roku. Prowadziła m.in. poranne pasmo "Dzień dobry we Wrocławiu". Była jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych osobowości dolnośląskiej radiofonii. "Jej głos pozostanie niezapomniany we Wrocławiu i w innych częściach globu, w które przenieśli się najwierniejsi słuchacze" - czytamy we wzruszającym pożegnaniu na stronie internetowej radia.

Monika Jaworska nie żyje. Dziennikarka Radia RAM zmarła po długiej chorobie

"Dla przyjaciół była Moną, w radiowych żartach Królową, przyjeżdżająca do pracy o świcie ukochanym i stylowym samochodem. Od rana do wieczora z uśmiechem na ustach, jako Szefowa nieuznająca spraw nie do rozwiązania. Zawsze serdeczna, gotowa do pomocy, pełna pomysłów. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Radiu RAM poświęciła swoje życie" - napisano.

Jaworska była nie tylko szefową rozgłośni oraz gospodynią nadawanych w niej audycji. Prowadziła także koncerty, pikniki i okolicznościowe wydarzenia z udziałem fanów. Co roku wręczała również Nagrody Radia RAM podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

"Kochała śpiewające aktorki i śpiewających aktorów, musicale i dobre kino, najlepiej o miłości. Była zawsze na bieżąco ze sprawami Wrocławia, ale wymarzyła sobie, by prowadzone przez nią radio pozostawało apolityczne. Udało jej się w tej niemodnej idei wytrwać. Zbudowała stację poświęconą miastu, kulturze, z oknem na Dolny Śląsk i świat. Otwartą i uśmiechniętą. Taką, jak ona sama" - w tych słowach pożegnała się ze swoją koleżanką ekipa wrocławskiego radia.

RadioZET.pl/radioram.pl/Facebook/YouTube