Zofia Burczyk, właścicielka małego sklepu w Pinczynie (woj. pomorskie), w walentynkowy wieczór samodzielnie odparła atak uzbrojonego i zamaskowanego napastnika. Ten wtargnął do sklepu tuż przed zamknięciem, by ukraść jej cały dzienny utarg. Kobieta myła akurat podłogę mopem, który okazał się bardzo pomocny w obezwładnieniu agresora.

"Siano! Dawaj siano!" - krzyczał. "Ja ci dam siano!" - krzyknęła pani Zofia, chwyciła za mop i przegoniła napastnika. Całą akcję nagrały kamery monitoringu, a sprawę zrelacjonowały później media. Ona sama tak komentowała sprawę w rozmowie z lokalnym portalem kociewiak.pl:

Dopiero później dotarło do mnie, co mogło się stać. Nie wiem skąd ta odwaga – samoobrona [...] Wcześniej pracowałam przez wiele lat w dyskotece i tam ciągle się ktoś bil i przepychał. Wchodziłam wtedy w tłum i rozdzielałam. Może to dlatego, że wychowałam sporą gromadkę dzieci? Teraz jest to dosyć zabawna sytuacja, z której sama się śmieję, gdy oglądam nagranie, ale wtedy był dosyć niebezpiecznie