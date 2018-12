Morawiecki ogląda życzenia od Polaków. Internauci: "film dla idiotów", "to mówiłem ja, Jarząbek"

W pierwszy dzień świat Bożego Narodzenia na profilu Twitterowym szefa rządu pojawił się krótki filmik, na którym premier ogląda na tablecie skierowane do niego życzenia świąteczne.Występujące w nagraniu osoby życzą Morawieckiemu m.in. konsekwencji, naładowania "baterii" na święta do współpracy z politykami, zdrowia, szczęścia i pozytywnego myślenia.

"Moi współpracownicy potrafią mnie zaskoczyć. Serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie świąteczne życzenia. Oby się spełniły, a kolejny rok był jeszcze bardziej owocny w pracy dla lepszej Polski" - napisał premier w opisie dodanym do nagrania.

W klipie przypomniano też życzenia świąteczne i na nowy rok od premiera Mateusza Morawieckiego. "Świąt Bożego Narodzenia pełnych bezpieczeństwa, spokoju, ciepła, spędzonych w bliskości z najważniejszymi dla nas ludźmi, naszymi rodzinami i przyjaciółmi. A w nadchodzącym roku - niech spełniają się nasze marzenia o wielkiej i wspaniałej Polsce. Dobrej dla wszystkich" - napisał szef rządu.

Niestety, nie wszystkim internautom przypadł do gustu film z życzeniami. Komentarze pod postem w większości nie należały do pozytywnych. "To mówiłem ja, Jarząbek", "Żenujące", "Lenin 2.0", "Propagandowy filmik", "film dla idiotów". Kilkoro użytkowników Twittera życzyło także premierowi "opamiętania w kłamstwach".

RadioZET.pl/wp.pl/Twitter/MP