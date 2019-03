Nie będzie ponownej ekshumacji w Jedwabnem. "Brak jakichkolwiek podstaw"

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- W chwili obecnej brak jest jakichkolwiek podstaw do przeprowadzenia takich czynności – stwierdziła Bialik w rozmowie z dziennikarzami portalu wpolityce.pl.

Plany dotyczące prac ekshumacyjnych na terenie Jedwabnego pojawiły się już pod koniec lutego – informował o tym prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jarosław Szarek.

Ekshumacja i śledztwo

Ekshumacje w sprawie masowego morderstwa 340 osób pochodzenia żydowskiego z rąk ich polskich sąsiadów 10 lipca 1941 roku podjęto w 2001 roku. Ruszyło również pierwsze śledztwo w tej sprawie, zostało jednak umorzone w 2003 roku. Jak wówczas uzasadniał sąd, brakowało dowodów świadczących o tym, że są ludzie, którzy nie zostali jeszcze osądzeni za tamte wydarzenia.

Według informacji Instytutu Pamięci Narodowej, 10 lipca 1941 roku Polacy mieszkający w Jedwabnem – z inspiracji niemieckich okupantów – zamordowali co najmniej 340 Żydów, zamieszkujących tę miejscowość. Większa część z nich została zamknięta w stodole i spalona żywcem.

Sprawa, która wraca od lat

Sprawa wznowienia prac, które miałyby ostatecznie zamknąć kwestię odpowiedzialności za mord w Jedwabnem z 10 lipca 1941 r., podnoszona jest już od wielu lat. W ubiegłym roku o gotowości IPN do podjęcia ekshumacji w Jedwabnem mówił także wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, który w Instytucie kieruje pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Również wtedy IPN komentował, że decyzja w tej sprawie należy do Prokuratora Generalnego, który może zdecydować co dalej ze śledztwem dotyczącym zbrodni w Jedwabnem.

W trakcie postępowania prokuratury IPN ustalono, że 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem dokonano masowego zabójstwa nie mniej niż 340 Żydów. Z konkluzji śledztwa, które IPN umorzył w tej sprawie w czerwcu 2003 r., wynika, że zbrodni na Żydach w Jedwabnem dokonali Polacy, którzy działali z niemieckiej inspiracji.

Mimo umorzonego postępowania w sprawie tej zbrodni wciąż istnieje możliwość jego wznowienia, ale pod warunkiem, że pojawiłaby się uzasadniająca taką decyzję nowa okoliczność.

Jak z kolei podaje Polska Agencja Prasowa, w 2001 r. na przełomie maja i czerwca odbyła się w Jedwabnem ekshumacja. Decyzję o nieprzeprowadzaniu pełnej ekshumacji w Jedwabnem - na prośbę strony żydowskiej, która argumentowała, że godzi ona w tradycje religijne Żydów - podjął, jeszcze w 2001 r., ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. Po ekshumacji Lech Kaczyński podkreślił, że najważniejszym ustaleniem prac była weryfikacja liczby ofiar. Podkreślał także, że dokładnej liczby ofiar nie udało się ustalić ze względu na "ustalenia ze stroną żydowską oparte na regułach wyznania mojżeszowego".

Strona żydowska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie ekshumacji w Jedwabnem tłumacząc, że nie tylko godzi ona w tradycje religijne Żydów, ale też niczego - po śledztwie Instytutu Pamięci Narodowej - już nie wyjaśni.

RadioZET/wpolityce.pl/PAP/JZ