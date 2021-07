Do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami przed jednym z bloków w Czyżynach doszło w czwartkowy wieczór. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji zobaczyli leżącego na chodniku mężczyznę z ranami kłutymi klatki piersiowej.

- Natychmiast udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a po przybyciu pogotowia ratunkowego przekazali go w ręce ratowników. Mimo starań lekarzy, życia 39-letniego mężczyzny nie udało się uratować - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Pijany nożownik zaatakował w Czyżynach. Grozi mu dożywocie

Sprawca napaści ukrył się na ostatnim piętrze bloku. Mężczyzna nie miał przy sobie noża - wyrzucił go w czasie ucieczki. Policjanci dokładnie przeszukali rejon, w którym doszło do zdarzenia i w zaroślach przed wejściem do budynku znaleźli i zabezpieczyli nóż kuchenny.

Zatrzymany mężczyzna miał ponad 2,6 promila. W kolejnych dniach śledztwa 38-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Nowa Huta w Krakowie zarzut zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

