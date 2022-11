"Morze mgieł" w Polsce. Niezwykłe zjawisko uchwycono dronem

Morze mgieł to zjawisko, które możemy zaobserwować w górach. “W nocy, gdy zbocza dolin ochładzają się w wyniku wypromieniowania, powietrze ochładza się od nich i spływa na dno doliny. Podczas dalszego spadku temperatury wilgotność względna wzrasta i powstaje mgła. Ze szczytów górskich mgła dolinna wygląda jak morze chmur lub morze mgieł” - wyjaśnia IMGW na swojej stronie.

Czytelnik przesłał nam nagranie, które pokazuje “morze mgieł” nad Zamościem. “Miasto we mgle. Udajemy się w przestworza, aby zobaczyć co jest ponad mgłą. W górach to zjawisko nazywamy «morzem mgieł»” - napisał autor.

"Morze mgieł" w Zamościu

Mgła spowiła w nocy i w środę rano północno-wschodnią Polskę. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia obowiązują do godz. 11 w województwach: podlaskim, lubelskim (północne powiaty) i mazowieckim (tylko w powiecie łosickim).

Prognozuje się gęste mgły miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie około 50 m. Szczególną ostrożność powinni zachować m.in. kierowcy.

RadioZET.pl/IMGW