Makabryczne odkrycie. Znaleziono zwłoki mężczyzny, obok kobieta w stanie agonalnym

Do makabrycznego odkrycia doszło w poniedziałek po południu w jednym z bloków w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim (woj. małopolskie). Mieszkańcy przerażani zapachem wydobywającym się z jednego z mieszkań postanowili zainterweniować. Niestety, nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi.

Na miejsce wezwano strażaków i policję. Funkcjonariusze weszli do mieszkania, gdzie znaleźli zwłoki 88-letniego mężczyzny oraz jego 79-letnią żonę, która znajdowała się w stanie agonalnym. Kobietę natychmiast przewieziono do szpitala, obecnie jest nieprzytomna.

Śledczy, którzy pracowali na miejscu, zabezpieczyli ciało mężczyzny do badań sekcyjnych. Wstępne ustalenia wykluczyły możliwość przyczynienia się do jego śmierci osób trzecich. Jak podaje "Gazeta Krakowska", małżeństwo "nie było pozostawione same sobie".

- Nie korzystali z pomocy naszego ośrodka, ale na ile było to możliwe, utrzymywaliśmy z nimi kontakt. Proponowaliśmy np. usługi opiekuńcze, obiady, czy nawet opaski bezpieczeństwa. Za każdym razem słyszeliśmy kulturalną odmowę - powiedziała w rozmowie z "GK" Izabela Cież, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

- Pan był w pełni sprawny, sam chodził na zakupy. Ostatni raz nasz pracownik odwiedził go i jego małżonkę tydzień temu. Byliśmy też w kontakcie z dalszymi krewnymi tego małżeństwa. To straszne co im się przytrafiło. Wręcz ciężko w to uwierzyć - dodała.

