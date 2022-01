"Biegacie jak banda pedałów", "możecie wypiąć siura". Skandaliczne słowa nauczyciela i radnego PiS

"Możecie wypiąć biodra, wypiąć siura", "gdzie się łajdaczyłyście?", "biegacie jak banda pedałów" - takimi słowami miał się zwracać do swoich uczniów i uczennic nauczyciel jednej ze szkół w Myślenicach (woj. małopolskie), a jednocześnie lokalny radny PiS. Interwencję podjął już poseł KO, sprawa trafiła też do krakowskiego kuratorium oświaty.

Bulwersującą sprawę jako pierwszy opisał lokalny portal edukacyjny miastopociech.pl. Chodzi o Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (woj. małopolskie), gdzie nauczyciel wychowania fizycznego miał w sposób wulgarny, chamski i pełen seksualnych aluzji odzywać się do uczniów i uczennic.

Nauczyciel i radny PiS gnębił uczniów? "Biegacie jak banda pedałów"

"Możecie wypiąć biodra, wypiąć siura", "gdzie się łajdaczyłyście?", "biegacie jak banda pedałów", "jesteście upośledzeni", "nadajecie się do szkoły specjalnej", “macie być w zasięgu mojego wzroku, bo jeszcze z dzieckiem wrócicie", “każdy facet to pijak, dziwkarz i krętacz i za to nas kochacie” - to tylko próbka języka, jakim pedagog miał raczyć swoich podopiecznych. Uczennice i uczniowie zgłosili to do swoich wychowawczyń, a te zawiadomiły o sprawie dyrektora placówki.

Jak podają lokalne media - miastopociech.pl oraz krakowska "Gazeta Wyborcza" - dyrektor od razu poinformował o sprawie rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie małopolskim, składając wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty pojawili się jednak w szkole dopiero 22 grudnia, choć pismo od dyrektora wpłynęło 3 listopada.

Interwencję poselską podjął już Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. W mediach społecznościowych udostępnił skany dokumentów, które przesłał do małopolskiego kuratorium (a także wspomnianego wyżej pisma do rzecznika dyscyplinarnego autorstwa dyrektora MSG), zwracając jednocześnie uwagę na opieszałość w działaniu tej instytucji.

"Powiedzieć, że to skandal to nic nie powiedzieć! Małopolska kurator oświaty Barbara #Nowak od 7 tygodni blokuje postępowanie wyjaśniające w stosunku do nauczyciela i jednocześnie polityka PiS z Myślenic, który gnębi i mobbinguje uczennice!" - napisał na Twitterze. W rozmowie z portalem miastopociech.pl Sowa tłumaczył zaś, co jego zdaniem może stać za zwłokę kuratorium w kwestii wyjaśnienia tej sprawy.

- Dyrektor potwierdził podczas spotkania ze mną, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce i poinformował mnie, że już na początku listopada wystąpił w tej sprawie do kuratorium oświaty. [...] Do dziś problem nie jest załatwiony - podkreślił,

Moim zdaniem powodem, dla którego małopolska kurator oświaty tak długo zwleka z podjęciem działań jest fakt, że nauczyciel jest myślenickim radnym Prawa i Sprawiedliwości, a prywatnie kuzynem Jarosława Szlachetki, burmistrza Myślenic Marek Sowa, poseł KO

Faktycznie, nauczyciel, któremu zarzuca się obraźliwe stwierdzenia i mobbing wobec młodzieży, jest radny miejskim w Myślenicach, gdzie zasiada w klubie PiS. On sam nie odebrał telefonu ani nie odpisał na SMS-a od dziennikarza portalu miastopociech.pl, z kolei pytany przez "Wyborczą" stwierdził, że nie chce komentować sprawy i że wkrótce złoży wyjaśnienia. Z kolei w rozmowie z "GW", Joanna Drużyńska z biura prasowego małopolskiego kuratorium zapewniła, że organ ten działa "zgodnie z procedurami".

