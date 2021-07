Powódź błyskawiczna w Małopolsce. Jak powiedział PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak, żywioł najbardziej dotknął: Sułkowice, Myślenice, Tokarnię oraz Głogoczów. W Głogoczowie w dalszym ciągu nieprzejezdna jest droga krajowa nr 7 czyli popularna Zakopianka.

Prewencyjnie zostały ewakuowane trzy obozy harcerskie z powiatów: nowotarskiego, myślenickiego oraz suskiego. Uczestnicy dwóch z tych obozów znaleźli schronienie w miejscowych remizach OSP. Łącznie zostały ewakuowane 84 osoby, w tym 72 harcerzy.

Myślenice. Powódź błyskawiczna po nocnej burzy wielokomórkowej

W ciągu minionej doby strażacy z Małopolski interweniowali 360 razy w związku z ulewnym i deszczami, z czego 170 wyjazdów dotyczyło powiatu myślenickiego. Małopolscy strażacy po otrzymaniu ostrzeżenie meteorologicznych zwiększyli stany osobowe w jednostkach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami z gradem głównie w północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia przed burzami oraz burzami z gradem są aktualne w godzinach porannych w województwie podlaskim, we wschodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, a także w niektórych powiatach w Małopolsce i na Śląsku.

Natomiast w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim, do wieczora, a miejscami do rana w poniedziałek, mogą wystąpić burze gradem, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h.

RadioZET.pl/ PAP/ Polscy Łowcy Burz