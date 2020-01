Założyli chłopcu prezerwatywę na głowę i próbowali podpalić? Krzyczeli: Świeca!

Na nagraniu, które zostało już usunięte z internetu, widać, jak jeden z napastników przytrzymuje chłopca, a drugi zakłada mu na głowę prezerwatywę i podpala ją, krzycząc: "świeca!". - Ale będzie poruta! - śmieje się jeden ze sprawców. Dziecko próbując uciec i gasząc prezerwatywę dłonią, zwraca się do jednego z mężczyzn po imieniu.

Chłopcu na szczęście nic się nie stało. Napastnicy – 17-latek i 20-letni mężczyzna - zostali natomiast schwytani. To po tym, jak policję zawiadomili zbulwersowani internauci.

To oni znęcali się nad nastolatkiem z Myślenic?

Wiemy już, że wideo nagrała dziewczyna, która - jak wyjaśnił rzecznik prasowy myślenickiej policji Dawid Wietrzyk - ma w prawie status świadka. Zatrzymani zostali przesłuchani w piątek i jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty.

Chodzi o zmuszanie innej osoby do określonego zachowania i narażenia jej na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi im za to do trzech lat więzienia. Na ten moment wobec 17- i 20-latka Prokuratura Rejonowa w Myślenicach zastosowała środki zapobiegawcze - dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

„Dziękujemy wszystkim internautom i innym osobom, którzy nie pozostali obojętni na przemoc w stosunku do małoletniego” – napisali funkcjonariusze w komunikacie.

RadioZET.pl/Policja/PAP/Myślenice TV