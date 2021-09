NATO wysyła żołnierzy do Polski. Mają pomóc ws. uchodźców z Afganistanu

NATO wysyła do Polski żołnierzy z jednostki reagowania kryzysowego NRF. Mają pomóc w opiece i zakwaterowaniu uchodźców z Afganistanu, którzy trafili do naszego kraju w ramach rządowej misji ewakuacyjnej. Siły NRF trafią także do Kosowa, które podobnie jak Polska, udzieliło Afgańczykom tymczasowego schronienia. Kontyngent liczy około 300 żołnierzy.