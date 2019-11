Tragiczny wypadek lotniczy koło Nasielska na Mazowszu. Maszyna, którą leciały dwie osoby, runęła na ziemię, po czym stanęła w płomieniach. Z wstępnych informacji wynika, że był to wiatrakowiec, a na miejscu zginęły dwie osoby.

Do wypadku maszyny, najprawdopodobniej wiatrakowca, doszło we wtorek około południa na lotnisku w Chrcynnie. To lądowisko, którego właścicielem jest Aeroklub Warszawski. Maszyna z nieznanych dotąd przyczyn uderzyła tam w ziemię i zapaliła się.

Jak początkowo informowały służby, jedna z dwóch osób, które podróżowały wiatrakowcem, była w stanie ciężkim. Druga została w płonącym wraku. Teraz wiadomo już, że żadnej z osób nie udało się uratować.

Na miejscu jest policja, siedem zastępów straży pożarnej i helikopter LPR.

