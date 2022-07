Na tym zdjęciu coś jest nie tak. Fotografia z Mielna hitem sieci

Sezon urlopowy w pełni. W internecie nie brakuje kadrów z plaży. Pobyt nad polskim morzem wielu Polakom kojarzy się ze zjawiskiem "parawaningu". Kamera w Mielnie pokazała, jak wiele osób odgradza się od innych, tworząc niewielkie osłony przed wiatrem.

Byli jednak także turyści, którzy poszli o krok dalej.

Mielno. Mistrzowie "parawaningu" w akcji. "Po ile ar?"

Zdjęcie z Mielna opublikował na Twitterze jeden z internautów. Widać na nim kadr z kamery pogodowej, a na nim urlopowiczów wypoczywających nad Bałtykiem.

Wśród tłumu turystów jeden szczegół przykuwa szczególną uwagę. To miejsce wygrodzone przez kilka parawanów, a nawet z prywatnym dostępem do morza. Plażowicze zaanektowali dużą część piasku, a nawet utorowali sobie drogę do brzegu.

Fotografia wywołała oburzenie na Twitterze. "Powinni im naliczyć podatek od nieruchomości"; "Made in Poland"; "Po ile ar?"; "Mój jest ten kawałek podłogi"; "W Ustroniu też takie działki powstają... od 6 rano podobno" - to tylko niektóre z komentarzy.

Mistrzowie "parawaningu" powinni mieć się na baczności. - Używanie parawanu co prawda nie jest zakazane, ale w pewnych przypadkach może skończyć się karą grzywny. - Nie możemy na przykład w przypadku zatłoczonej plaży wydzielić sobie tak dużego obszaru, żeby inni musieli się tłoczyć na małej, wąskiej przestrzeni na pojedynczych ręcznikach. W skrajnej sytuacji może to być uznane za wykroczenie, które polegałoby na "wybryku" zakłócającym porządek publiczny - ocenił dr Mikołaj Małecki z Instytutu Prawa Karnego, autor bloga "Dogmat Karnisty", w Polsat News.

Jeśli policja uzna "parawaning" za zakłócanie porządku publicznego, funkcjonariusz może wypisać mandat w wysokości 500 zł.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl