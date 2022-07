Nadchodzi szczyt szóstej fali. Wiceminister zdrowia ujawnił nowe, niepokojące dane

Waldemar Kraska poinformował w piątek, że nowe mutacje koronawirusa BA.4 i BA.5 obecnie stanowią 50 proc. wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Nowe warianty - jak mówił wiceminister zdrowia - powodują klasyczne dolegliwości - jak przy przeziębieniu.

Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. "Kolejny dzień ze wzrostem tydzień do tygodnia"

Wiceszef MZ przekazał w Polskim Radiu 24, że według piątkowych danych ostatniej doby odnotowano 3038 przypadków koronawirusa. - Nowych przypadków przybywa. Widzimy, że to kolejny dzień ze wzrostem tydzień do tygodnia o prawie 60 proc. - podkreślił. - Obecnie 30 proc. testów na COVID-19 daje dodatni wynik - powiedział Kraska. Zaznaczył, że większość osób chorych, które przebywają w szpitalach, to osoby starsze i osoby niezaszczepione.

Wiceminister przypomniał, że od piątku z czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19 mogą skorzystać osoby od 60. do 79. r. życia. - Zaszczepienie się naprawdę chroni nas przed ciężkim przebiegiem choroby i przed śmiercią - podkreślił.

Wiceminister przekazał, że szczyt letniej fali koronawirusa spodziewany jest w drugiej połowie sierpnia. Przypomniał o stosowaniu podstawowych zasad higieny - myciu rąk, dezynfekcji, a także o zaleceniu noszenia maseczek.

Wiceminister Kraska był też pytany o zachorowalność na COVID-19 wśród uchodźców z Ukrainy. Jak wskazał, liczba przeciwciał u Ukraińców jest taka sama jak u Polaków. - Obawialiśmy się, że duża liczba osób, które przemieszczają się w naszą stronę, spowoduje wzrost zakażeń, ale paradoksalnie omikron, który spowodował tak dużą liczbę zakażeń w piątej fali, uodpornił nie tylko Polaków, ale także i Ukraińców - powiedział wiceminister Kraska.

- Liczba osób narodowości ukraińskiej, które chorują na COVID-19, jest porównywalna z Polakami - dodał wiceszef resortu zdrowia. Poinformował, że do tej pory przeciw COVID-19 zaszczepiło się 144 tys. uchodźców z Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP - Karolina Kropiwiec