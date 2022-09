Tragiczna śmierć na drodze. Motocyklista uderzył w barierki

Nie żyje motocyklista, który w piątek rano na trasie S8 z niewiadomych przyczyn przewrócił się i uderzył w barierki. Do wypadku doszło między Kobyłką a Wołominem (woj. mazowieckie). Na drodze powstały spore utrudnienia.

Do tragedii doszło w piątek ok. godz. 8:30 na trasie S8 w miejscowości Nadma pod Radzyminem (woj. mazowieckie). Z informacji przekazanych przez dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA wynika, że kierujący motocyklem z niewiadomych przyczyn się przewrócił i uderzył w barierki.

Nadma. Wypadek nas S8. Motocyklista zginął po tym, jak uderzył w barierki

Na miejsce - czyli odcinek między Wołominem a Kobyłką - dotarły służby ratunkowe. Medycy przez kilkadziesiąt minut prowadzili akcję reanimacyjną mężczyzny, którego niestety nie udało się uratować.

Na trasie powstały utrudnienia, które wedle zapowiedzi służb miały potrwać kilka godzin. O tym, co działo się na miejscu wypadku, poinformował m.in. reporter TVN Warszawa Artur Węgrzynowicz.

- Obecnie dopuszczono do ruchu dwa pasy jezdni. Był to bardzo duży korek. Do tego zdarzenia doszło jeszcze w czasie porannego szczytu i wszyscy jadący w kierunku Warszawy na wysokości Wołomina muszą przygotować się na spowolnienie w tym miejscu - przekazał dziennikarz o godz. 10.

