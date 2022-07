Nagi prokurator biegał po mieście. Wcześniej prosił Dworczyka o pomoc

Powraca sprawa prokuratora Macieja W., który zasłynął tym, że nagi chodził po ulicach Świdnicy. Za ten wybryk Maciej W. został zwieszony w czynnościach służbowych. Na czas zawieszenia obniżono mu pensje o 30 proc. Następnie Izba Dyscyplinarna obniżyła jego wynagrodzenie o 50 proc.

"Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że jeszcze przed wybuchem afery pojawiały się głosy, że Maciej W. stanowisko uzyskał dzięki poparciu polityków PiS, u których miał o to zabiegać. Tę teorię mają potwierdzać kolejne maile, które wyciekły rzekomo ze skrzynki Michała Dworczyka. Wiadomość, o której mowa, datowana jest na 18 stycznia 2016 r., gdy Michał Dworczyk nie był jeszcze ministrem, lecz zwykłym posłem.

List Macieja W. do polityka PiS

"Szanowny Panie Pośle zwracam się do Pana z prośbą o zainteresowanie się moją sprawą. Jestem kandydatem na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. W dniu 14 października 2015 roku Krajowa Rada Prokuratury podjęła uchwałę (...) w sprawie przedstawienia Prokuratorowi Generalnemu wniosku o powołanie mnie na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Pomimo pozytywnej opinii (...), Prokurator Generalny w dniu 14 grudnia 2015 roku nie uwzględnił wniosku Krajowej Rady Prokuratury o powołanie mnie na stanowisko prokuratora (…) nie podając pisemnie powodów rozstrzygnięcia" — miał napisać do Michała Dworczyka.

"Ustaliłem, że powodem przedmiotowej decyzji był fakt, iż opinia wizytatora Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, pomimo konkluzji stwierdzającej, iż spełniam wymogi do objęcia stanowiska prokuratora, w swej treści wskazywała na błędy i niedociągnięcia, które spowodowały, że Prokurator Generalny podjął decyzję przeciwną" — czytamy.

"Już w trakcie trwania asesury, w roku 2013 wystartowałem w konkursie na stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Wówczas konkluzja opinii wizytatora stanowiła, iż moje kwalifikacje do objęcia stanowiska są jeszcze niewystarczające. (...) W kolejnych konkursach (...) wizytator Prokuratury Okręgowej zmienił swoją opinię i we wnioskach końcowych wskazał, iż moje kwalifikacje są wystarczające do pełnienia funkcji prokuratora, zaś stwierdzone w trakcie badania akty uchybienia wynikają z krótkiego doświadczenia zawodowego, obciążenia sprawami (...) i nie odbiegają od błędów stwierdzonych w praktyce zawodowej większości prokuratorów" — napisano dalej. "Pomimo realnego wysiłku poczynionego przeze mnie w okresie asesury i poczynionych poświęceń, jestem nadal pozbawiony możliwości wykonywania wyuczonego zawodu, a w związku z trudnościami znalezienia pracy, znajduję się w ciężkiej sytuacji materialnej".

W liście Maciej M. miał zaznaczyć, że 24 listopada 2015 roku Maciej M. ponownie złożył wniosek o przyjęciena Stanowisko Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu i prosić o zainteresowanie się tą sprawą Michała Dworczyka. Zbigniew Ziobro 3 listopada powołał Macieja W. na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świdnicy, a nie jak prosił, w Wałbrzychu.

E-mail z pismem Macieja W. nie trafił bezpośrednio do Michała Dworczyka. Z ujawnionej korespondencji wynika, że najpierw trafił on do Janusza Manieckiego, który wówczas był szefem biura poselskiego Dworczyka w Dzierżoniowie. To on miał przekazał wiadomość posłowi PiS.

Prokurator spacerował nago po Świdnicy

Zdjęcia z nagiego spaceru Macieja W. po ulicach Świdnicy ujrzały światło dzienne we wrześniu ubiegłego roku. Mężczyzna był widziany między innymi w sklepie. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza