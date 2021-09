Zupełnie nagi mężczyzna chodził po osiedlu Zarzecze w Świdnicy (woj. dolnośląskie). Widziano go na kilku ulicach, a także w jednym ze sklepów. O sprawie jako pierwszy poinformował portal swidnica24.pl.

O sytuacji powiadomiona została Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. - Był nietrzeźwy, ale nie sprawiał problemów. Został przekazany rodzinie - mówiła rzeczniczka świdnickiej policji Magdalena Ząbek w rozmowie z TVN24.

- W związku z tym zdarzeniem Prokurator Okręgowy w Świdnicy skieruje wniosek do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie wobec mężczyzny postępowania dyscyplinarnego - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk. Dział prasowy Prokuratury Krajowej w oświadczeniu przesłanym do redakcji TVN24 odpowiedział, że mężczyzna "został niezwłocznie zawieszony w czynnościach służbowych, a rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie uchybienia przez niego godności urzędu".

Mężczyzna miał rozpocząć pracę w prokuraturze w 2011 roku - najpierw w Wałbrzychu, a później w Świdnicy. "Przełożeni nie zgłaszali dotąd uwag do merytorycznych aspektów jego pracy. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o prokuraturze karą dyscyplinarną dla prokuratora może być upomnienie, nagana, obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, kara pieniężna, usunięcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce służbowe lub wydalenie ze służby prokuratorskiej" - brzmi treść oświadczenia przesłanego przez Prokuraturę Krajową.

Ze stacją rozmawiała także mieszkanka Świdnicy, która widziała nagiego klienta w sklepie. To ona wezwała policję. - Byłam pierwszą osobą, która zobaczyła tego mężczyznę. Byłam przy kasie, kiedy ten człowiek wszedł do sklepu. Byłam w szoku. Zostawiłam paczkę, którą zdążyłam odebrać. Chwyciłam za telefon, a wtedy sprzedawca powiedział, żebym nie robiła zdjęć, bo jest to znana osoba w Świdnicy. Nie obchodziło mnie to. Takie zachowania powinny być karane bez względu na to, kto kim jest. Wezwałam policję, ale nie czekałam do ich przyjazdu. Zresztą ten człowiek wyszedł wcześniej ze sklepu - relacjonowała.

Jak dodała, z mężczyzną "właściwie nie było kontaktu". - Był przy kasie, chciał kupić zgrzewkę piwa, ale sprzedawca powiedział, że nie sprzeda mu alkoholu, bo jest pijany. Przewrócił się na podłogę, nawet się o mnie otarł. Na początku śmiałam się z tej sytuacji, ale teraz jest mi jakoś… dziwnie. Nawet nie wiem, jak to opisać. Cieszę się, że nie było ze mną syna - dodała.

RadioZET.pl/TVN24/świdnica24.pl/PAP