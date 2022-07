Nagła śmierć 19-latki. Pojechała do chłopaka i zmarła na jego oczach

Do tragicznej śmierci 19-latki doszło w sobotę 9 lipca. O dramacie poinformowało jako pierwsze lokalne Radio 7. Mieszkanka gminy Sochocin przyjechała do Julianowa (gmina Siemiątkowo) w odwiedziny do swojego chłopaka.

- Nagle stan młodej kobiety się pogorszył – poinformował Radio 7 mł. asp. Tomasz Łopiński z komendy policji w Żurominie.

Nagła śmierć 19-latki. Zmarła po swoich urodzinach, na oczach partnera

Według informacji przekazanych przez chłopaka zmarłej dziewczyny 19-latka miała leczyć się na serce. Dzień przed dramatem świętowała swoje urodziny. Jeszcze w dniu zasłabnięcia czuła się dobrze.

Gdy 19-latka osunęła się na ziemię, do reanimacji przystąpili jej partner oraz ojciec. Po przyjeździe na miejsce pogotowia ratunkowego, mimo kontynuowania reanimacji, życia dziewczyny nie udało się uratować. Lekarze stwierdzili zgon. Prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu sekcji zwłok i badań toksykologicznych.

RadioZET.pl/Radio7.pl