14 października obradowała Kapituła 16. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Jej członkowie nominowali jedenaście materiałów dziennikarskich. Wśród nich: sześć artykułów i cykli artykułów prasowych, dwa reportaże telewizyjne, dwie publikacje internetowe, a także jeden wywiad radiowy. Laureaci zostaną ogłoszeni 25 listopada br. podczas uroczystej gali, której forma zostanie dostosowana do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Nagroda im. Andrzeja Woyciechowskiego zostanie wręczona już po raz 16. Autorami nominowanych w tym roku materiałów są:

Wojciech Bojanowski (TVN/TVN24) - za reportaż "Niech toną" wyemitowany 2 listopada 2019 roku w programie "Superwizjer" TVN na antenie telewizji TVN24

Tomasz Kuzia, Tomasz Kozłowski i Michał Pietrzak ("Fakt") - za cykl artykułów o interesach ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i jego rodziny, ukazujących się na łamach „Faktu” w maju 2020 roku

Bertold Kittel (TVN/TVN24) - za reportaż "Pancerny Marian i pokoje na godziny" wyemitowany 21 września 2019 roku w programie "Superwizjer" TVN na antenie telewizji TVN24

Jakub Korus ("Newsweek Polska") - za artykuł „Surogatki z Miasteczka Wilanów”, który ukazał się 6 sierpnia 2020 roku w tygodniku „Newsweek Polska”

Robert Mazurek (RMF FM) - za wywiad z Kazikiem Staszewskim wyemitowany 22 maja 2020 roku na antenie RMF FM

Zbigniew Nosowski ("Więź") - za artykuły „Jak to się robiło w diecezji kaliskiej” (cz. 1 i cz. 2) z 4 czerwca i 22 czerwca 2020 opublikowane w serwisie Wiez.pl

Andrzej Poczobut ("Gazeta Wyborcza") - za cykl artykułów poświęconych wyborom prezydenckim na Białorusi publikowanych od 11 sierpnia 2020 roku na łamach "Gazety Wyborczej"

Janusz Schwertner (Onet) - za reportaż „Miłość w czasach zarazy”, który ukazał się 3 lutego 2020 roku w Onecie

Ewa Siedlecka ("Polityka") - za cykl artykułów ukazujących fakty i konsekwencje tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości publikowanych między X 2019 a VI 2020 roku na łamach tygodnika „Polityka”

Patryk Słowik i Jakub Styczyński ("Dziennika Gazeta Prawna") - za artykuł "Nocna wrzutka warta miliardy" opublikowany 8 maja 2020 roku na łamach "Dziennika Gazety Prawnej"

Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski ("Gazeta Wyborcza") - za cykl artykułów o rażących nieprawidłowościach przy zakupie maseczek i respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia, które były publikowane między majem a lipcem 2020 na łamach “Gazety Wyborczej”

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Przyznawana jest autorom materiałów dziennikarskich, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Po raz pierwszy została wręczona w 2005 roku.

Prawo zgłoszenia nominacji do nagrody przysługuje każdemu z członków Kapituły. Zgodnie z regulaminem nie można jednak zgłaszać dziennikarzy ze swoich redakcji, ani z redakcji powiązanych. Redakcja Radia ZET nie ma wpływu na zgłaszane nominacje. Zwycięzca oprócz statuetki otrzyma też nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy zł netto, której fundatorem jest w tym roku firma InPost. Partnerem prawnym jest natomiast kancelaria GWW.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005), Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006), Adam Wajrak (2007), Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008), Ewa Ewart (2009), Paweł Reszka i Michał Majewski (2010), Andrzej Poczobut (2011), Wawrzyniec Smoczyński (2012), Mariusz Szczygieł (2013), Grzegorz Sroczyński (2014), Bianka Mikołajewska (2015), Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016), Wojciech Bojanowski (2017), Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018), Marek i Tomasz Sekielscy (2019).

W 2010 roku przyznano również Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego „Dziennikarz XX-lecia”, która trafiła w ręce Jerzego Baczyńskiego – redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”, a w 2019 wręczono trzy równorzędne Nagrody Specjalne "Dziennikarz Dekady", które otrzymali: Bianka Mikołajewska, Adam Pieczyński oraz Paweł Reszka.

