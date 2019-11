O 17.30 rozpocznie się wielka gala wręczenia Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. To jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce.

Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Pomysłodawcą i organizatorem Nagrody jest Radio ZET. Zapraszamy do śledzenia naszej transmisji na Facebooku oraz na RadioZET.pl.