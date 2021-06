Nowe wytyczne w szkołach, dyskotekach i domach weselnych? "Natychmiast"

Obostrzenia będą luzowane już w czerwcu - zapowiedzieli podczas czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwsze luzowanie restrykcji przed wakacjami nastąpi już 13 czerwca, kolejne niemal dwa tygodnie później, 26 czerwca. Chodzi m.in. o zmianę limitów w kościołach, hotelach, na siłowniach, targach, konferencjach czy w transporcie publicznym. SZCZEGÓŁY LUZOWANIA OBOSTRZEŃ: Obostrzenia na czerwiec i wakacje 2021.

Do najnowszych decyzji rządu odniósł się w piątek w TVN24 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. - Ja myślę, że bardzo dobry czas, że istotnie liczba zachorowań w Polsce spadła do bardzo niskiego poziomu, ale nie znaczy to, że wirus zniknął z naszego życia. Wirusa dalej krąży wśród nas. To, że mamy mniejszą liczbę zachorowań to efekt sprzyjającej nam pogody, zwiększyła się nasza aktywność na świeżym powietrzu - mówił prof. Matyja.

Prof. Matyja: trzeba monitorować sytuację w szkołach, dyskotekach i na weselach

W jego ocenie należy odblokowywać powoli różne formy życia społecznego, gospodarczego. - Podkreślam - to wszystko musi być wykonywane, zrobione pod warunkiem bardzo ścisłego monitorowania aktualnej sytuacji rozprzestrzeniania się nowych wariantów, nowych mutacji wirusa. My jesteśmy w sytuacji, gdzie od listopada nie mamy szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego kraju - przypomniał. Jego zdaniem, jest to sytuacja niezrozumiała.

- Kiedy mamy wirusa dalej, a priorytetem w każdym działaniu epidemiologicznym jest obserwacja aktualnej sytuacji, monitorowanie, zwłaszcza w szkołach, które są otwarte, zwłaszcza w miejscach większych zgromadzeń, jak dyskoteki, jak domy weselne - GIS powinien opracować natychmiast zalecenia, procedury bezpieczeństwa dla organizatorów tych spotkań - podkreślił prezes NRL.

RadioZET.pl/PAP