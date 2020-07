Jezioro Nakło-Chechło to sztuczny zbiornik wodny położony w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, na terenie gminy Świerklaniec. W piątek 10 lipca doszło tam do dwóch tragicznych wypadków. KMP w Tarnowskich Górach otrzymała pierwsze zgłoszenie po godzinie 13.

35-letni mężczyzna wraz z 6-letnią córką pływał na materacu. Na brzegu była jego żona z synem. Nagle zauważyła, że materac jest pusty. Zaniepokojona powiadomiła osoby znajdujące się w pobliżu

- relacjonuje w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" sierż.szt. Jacek Mężyk. Mężczyznę i dziecko wyciągnięto na brzeg. Ratownicy WOPR przystąpili do reanimacji. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Po długiej reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny i jego córki.

Nakło-Chechło. Utonęły trzy osoby

Do drugiej tragedii nad zalewem Nakło-Chechło doszło w piątek po godzinie 18. Dwie osoby znajdujące się na brzegu zauważyły, że mężczyzna pływający w wodzie nagle znieruchomiał. 27-latek został wyciągnięty na brzeg. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 152 utonięcia. W piątek 10 lipca w Polsce utonęło pięć osób - poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jednocześnie RCB na Twitterze przypomniało o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. "Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" – zaapelowano.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało również, aby nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, a także stosować się do poleceń ratownika.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni