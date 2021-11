Kuzynki jechały do McDonald's. 14-latka zginęła w wypadku

20-letnia Patrycja K. i 14-letnia Ksenia B. przyjechały do McDonald's w Nakle nad Notecią. Podczas drogi powrotnej do domu okazało się, że o czymś zapomniały i musiały zawrócić. Wtedy doszło do tragedii, od której minął prawie rok. Zapadł wyrok ws. 21-letniej dziś kuzynki zmarłej, oskarżonej o spowodowanie wypadku.