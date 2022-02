Mężczyzna, który trafił do szpitala po podwójnym zabójstwie w Pleszewie, jest jednym z głównych podejrzanych ws. brutalnej zbrodni – ustaliła w poniedziałek Wielkopolska Policja. 41-latek został zatrzymany w lecznicy, jako szósta osoba w tej sprawie. Po południu prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim przekazała, że podejrzani usłyszą zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Grozi im co najmniej 12 lat więzienia, a w skrajnym przypadku - dożywocie.

Do brutalnego zabójstwa dwóch mężczyzn w Pleszewie doszło w niedzielę 13 lutego około południa. Poza ofiarami jedna osoba została ranna - z niegroźnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia szarym samochodem BMW na pleszewskich numerach rejestracyjnych, byli uzbrojeni w siekiery, tasaki i kije bejsbolowe.

Jak przekazała w poniedziałek o poranku Wielkopolska Policja, w sprawie zatrzymano pięć osób, w tym 16-latka. Przed południem mundurowi dodali, że podejrzanym w sprawie jest też 41-latek, który przeżył bijatykę.

Brutalne zabójstwo w Pleszewie. Kolejny podejrzany zatrzymany w szpitalu

"Policjanci zatrzymali przed chwilą mężczyznę, który trafił do szpitala po wczorajszym podwójnym zabójstwie w Pleszewie. Miał być także ofiarą, jednak okazało się, że jest jednym z głównych podejrzanych"- napisała na Twitterze Wielkopolska Policja.

Chodzi o Michała G. – jak podał Onet miał on przywieźć młodych sprawców przed biurowiec, w którym doszło do brutalnej zbrodni. Mógł być współsprawcą zbrodni, ale i jej zleceniodawcą. Do brutalnego mordu doszło w jednej z firm na placu Kościuszki, zajmującej się handlem basenami. W biurze przedsiębiorstwa byli trzej mężczyźni w wieku 35, 41 i 51 lat – mieszkańcy Dobrzycy i Pleszewa. W pewnym momencie do środka wtargnęło kilku napastników, którzy ich pobili. 35-latek i 51-latek zginęli na miejscu.

Policja z Pleszewa nie udzieliła w sprawie szóstego z zatrzymanych bardziej szczegółowych informacji. – Szczegóły ujawnimy w stosownym czasie – uciął w rozmowie z Onetem Andrzej Borowiak, rzecznik Wielkopolskiej Policji.

Prokuratura: Oskarżeni usłyszą zarzut zabójstwa

W poniedziałek po południu prokuratura z Ostrowa Wlkp. przekazała, że zatrzymani mężczyźni usłyszą zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Informację podał PAP prokurator Jarosław Górnaś z wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Jak wyjaśnił, wszyscy podejrzani zostali w poniedziałek przewiezieni z Pleszewa do Ostrowa Wlkp., ponieważ prokuratura okręgowa przejęła śledztwo. - Czynności z ich udziałem zapewne potrwają dzisiaj do godz. 22 – zapowiedział prokurator Górnaś prowadzący śledztwo. Podejrzanym grozi co najmniej 12 lat więzienia, a przy najsurowszym wyroku - dożywocie.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Wielkopolska Policja/PAP/ Ewa Bąkowska