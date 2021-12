Do napadu doszło około godziny 13 – poinformował PAP rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Celem napastników był sklep jubilerski mieszczący się przy ulicy Starowiślnej.



Zamaskowani mężczyźni po wejściu do lokalu sterroryzowali ekspedientki. Byli brutalni – relacjonował Gleń. Napastnicy jednej z nich przyłożyli do szyi nóż. Posługiwali się także przedmiotem przypominającym pistolet.

Napad na sklep jubilerski w Krakowie

Napastnicy z gablot skradli biżuterię, a następnie uciekli. Wartość zrabowanych przedmiotów nie została podana.

Sprawcy są poszukiwani przez krakowską policję. – Trwają działania mające na celu ujęcie sprawców. Policjanci sprawdzają miejski monitoring i prowadzą oględziny na miejscu zdarzenia – zaznaczył rzecznik.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Grzyb/oprac. AK