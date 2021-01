15-letnia Natalia odnaleziona cała i zdrowa. "Mamy wspaniałą wiadomość"

- Mamy wspaniałą wiadomość, zaginiona 15 letnia Natalia B. z miejscowości Puławy, odnalazła się cała i zdrowa - czytamy na stronie "Zaginieni Cała Polska".

Natalia zaginęła w nocy z 31 grudnia 2020 roku na 1 stycznia 2021 roku. Ostatni raz była widziana ok. godz. 2.00 w nocy kiedy wychodziła z domu swojej babci w miejscowości Stężyce (województwo lubelskie), żeby tylko złożyć życzenia znajomym. Miała wrócić do domu babci za "10 minut".

1 stycznia ok. godz. 8.00 babcia Natalii dodzwoniła się do nastolatki, która obiecała, że wróci do domu w ciągu godziny. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z bliskimi oraz nie powróciła do miejsca zamieszkania w miejscowości Puławy. Trwają intensywne poszukiwania.

Natalia B. zaginęła. 15-latka mogła zostać porwana przez gwałciciela

Jak podaje strona "Zaginieni Cała Polska", nastolatka zabrała ze sobą tylko słuchawki, powerbank i telefon, który w po ostatniej rozmowie jest nieaktywny.

Jak informuje "Super Express", pojawiło się podejrzenie, że Natalia B. mogła zostać porwana przez 50-letniego mężczyznę, który w przeszłości (według nieoficjalnych informacji) miał dopuścić się gwałtu na innej kobiecie.

Obszar poszukiwań za 15-latką został zawężony do miejscowości Zajezierze (pow. kozienicki), gdzie dziewczyna mogła zostać "pozostawiona".

Strona "Zaginieni Cała Polska" podał rysopis Natalii. Wzrost: 164 cm, Budowa ciała: szczupła, Kolor oczu: brązowe, Kolor włosów: rude, krótkie z ciemnymi pasemkami.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarną sukienkę, czarne lakierowane buty na obcasie, czarne rajstopy i białą kurtkę z kapturem.

